На "Бьюти Питер"-2026 обсудят способы увеличить прибыль и удержать клиентов

В Петербурге пройдет форум для специалистов бьюти-индустрии и отельного бизнеса.

В Петербурге 15 октября пройдет форум "Бьюти Питер"-2026, организованный издательским домом "Аргументы и факты". Деловая программа рассчитана на весь день и будет разделена на 3 параллельные секции. Участники обсудят вопросы, с которыми сталкиваются представители индустрии красоты, частных клиник, отелей и SPA, передает spb.aif.ru.

Первая секция будет посвящена работе салонов красоты. Эксперты разберут кадровый дефицит, снижение прибыли и взаимодействие с надзорными органами. В рамках второй секции для представителей частных клиник обсудят продвижение медицинских услуг, работу со сложными пациентами и кейсами, а также способы выявлять и сокращать потери бизнеса и издержки.

Третья секция рассчитана на топ-менеджеров отелей и SPA. Специалисты расскажут о бережливых технологиях, продажах и маркетинговом продвижении, а также затронут юридические вопросы. Организаторы отмечают, что форум позволит представителям отрасли обсудить актуальные проблемы бизнеса и найти практические решения для его развития.

Фото: АиФ / Роман Каргаполов