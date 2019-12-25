За полгода без сопровождения хозяев перевезли 5,7 тысяч животных на ОЖД

Более 5,7 тысячи животных перевезли в поездах без сопровождения хозяев за девять месяцев.

За девять месяцев текущего года более 5,7 тысячи животных были перевезены в поездах без сопровождения хозяев. Среди них были кошки, собаки, хорьки, домашние лисы, ежи, ящерицы и даже совы. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Животные размещаются в специальном купе, где им предоставляется опломбированная клетка или переноска. Во время перевозки животным предоставляется доступ к еде, воде и лотку, а за их состоянием присматривают проводники.

Однако, к перевозке допускаются только домашние питомцы. Подробную информацию о правилах предоставления услуги можно найти на сайте ОАО "РЖД".

Ранее сообщалось, что более 140 составов поездов испорчено граффити за девять месяцев на ОЖД.

Фото: ОЖД