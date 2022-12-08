"Барыс" вырвал победу у "Адмирала" в овертайме на турнире Пучкова

Матч в Петербурге завершился победой казахстанского клуба со счётом 6:5.

В Санкт-Петербурге в рамках предсезонного хоккейного турнира имени Николая Пучкова встретились "Адмирал" из Владивостока и астанинский "Барыс". Матч завершился победой гостей в овертайме со счётом 6:5. Основное время закончилось вничью — 5:5, а решающую шайбу на 61-й минуте забросил Чейз Эванс Приски.

У "Адмирала" дубль оформил Иван Муранов (6-я и 40-я минуты), также отличились Дмитрий Завгородний (16), Александр Волков (23) и Энтони Камара (45). В составе "Барыса" шайбы забросили Динмухамед Кайыржан (3), Семён Симонов (17), Алихан Омирбеков (36 и 57), Джастин Бэйли (37) и Чейз Эванс Приски (61).

Позднее в этот же день на турнире состоится ещё один матч — между петербургским СКА и клубом ВХЛ СКА-ВМФ.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургский хоккейный клуб СКА объявил о расставании с канадским защитником Маркусом Филлипсом.

Фото: пресс-служба ХК "Барыс"