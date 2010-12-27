"Барабанщицы" - о выступлении на Дне города и поездках за границу

Коллектив барабанщиц из Выборга выступил на Дне Рождения родного города. Редакция Питер ТВ пообщалась с дирижером Образцового самодеятельного коллектива шоу-группы «Барабанщицы» Андреем Жуковецким.

Андрей рассказал, что коллектив существует с 2003 года, попасть в него в принципе не сложно, было бы желание. На данный момент в коллективе 20 барабанщиц, номера которым ставит балетмейстер Ирина Козлова.

В любое время, в течение года мы ждем девушек от 12 лет для обучения и участия в выступлениях коллектива. Музыкальное образование и хороший рост приветствуются, но главное - огромное желание!!! отметил дирижер

В этом году коллектив кроме Дня города в Выборге, участвовал и в Дне Рождения Санкт-Петербурга, где помог установить рекорд Книг рекордов Гиннесса.

Приняв участие в праздничном шествии, где 556 барабанщиков сыграли самое массовое крещендо. Напомним, что в прошлом году коллектив такде принимал участие в Дне города Санкт-Петербурга, где был установлен рекорд России по одновременной игре на ударных инструментах. В мероприятии приняли участие около 870 барабанщиков.

Из Выборга выезжаем не часто. Были пять раз в Азербайджане. На Днях городов Гянджа и Сумгаит. Но, это скорее исключение рассказал Андрей

Отметим, что "Барабанщицы" - муниципальный коллектив, занятия в котором абсолютно бесплатные. Идею создания коллектива предложил ныне погибший начальник выборгского комитета финансов. На реализацию проекта сразу нашли средства, с помощью которых купили первые барабаны и начали шить костюмы для первого состава.

Фото: "Барабанщицы", ВКонтакте