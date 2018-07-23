"Балканию Nova" облюбовали стритрейсеры

Жители ближайших домов жалуются на шум по ночам.

Жители Фрунзенского района недовольны регулярными гонками стритрейсеров, которые устраиваются в вечернее и ночное время около торгового комплекса "Балкания Nova". Петербуржцы не могут спокойно заснуть, а после идут невыспавшимися на работу.

Местному жителю удалось заснять на видео момент со скоростной ездой по уличной парковке комплекса. По сведениям очевидцев, инцидент с ревом моторов происходит уже не в первый раз: такая ситуация наблюдается каждый день. Начало "мероприятий" у правонарушителей запланировано на 11 часов вечера и продолжаются заезды до часу ночи. Иногда шум от рева моторов начинается около четырех-пяти утра.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб