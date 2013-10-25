Зюганов заявил, что РФ необходима общественно-политическая жизнь для становления общества

Глава партии рассказал о необходимости поддерживать патриотизм в стране.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь для становления гражданского общества, а также народный патриотизм. Поэтому депутаты движения должны в такой исторический момент для жизни государства самого активного участия в судьбе страны. Об этом политик рассказал на торжественном пленуме партии, посвященном 100-летию образования Советского Союза. Глава КПРФ призвал коллег возрождать патриотизм как массовое явление, а также говорить о его советском содержании.

Исторический момент требует самого активного участия граждан в судьбе стране. Самое время не болтать о гражданском обществе, а всемерно содействовать его становлению. Геннадий Зюганов, лидер КПРФ

В коммунистической партии России призвали правительство и власти сформулировать ясные и четкие цели, честно говорить с населением страны. Геннадий Зюганов отметил, что гуманизм коммунизма всегда будет одной из основных ценностей мировой и отечественной культуры.

Зюганов призвал наращивать участие КПРФ в международных организациях.

Фото и видео: YouTube / Красная линия