Зюганов заявил, что РФ необходима общественно-политическая жизнь для становления общества

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что России необходима насыщенная общественно-политическая жизнь для становления гражданского общества, а также народный патриотизм. Поэтому депутаты движения должны в такой исторический момент для жизни государства самого активного участия в судьбе страны. Об этом политик рассказал на торжественном пленуме партии, посвященном 100-летию образования Советского Союза. Глава КПРФ призвал коллег возрождать патриотизм как массовое явление, а также говорить о его советском содержании.
Исторический момент требует самого активного участия граждан в судьбе стране. Самое время не болтать о гражданском обществе, а всемерно содействовать его становлению.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ
В коммунистической партии России призвали правительство и власти сформулировать ясные и четкие цели, честно говорить с населением страны. Геннадий Зюганов отметил, что гуманизм коммунизма всегда будет одной из основных ценностей мировой и отечественной культуры.
Зюганов призвал наращивать участие КПРФ в международных организациях.
Фото и видео: YouTube / Красная линия
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