Зюганов не исключил досрочных выборов президента России

Полномочия действующего главы государства заканчиваются в 2024 году.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал однопартийцам во время конференции коммунистов, которая прошла 21 декабря в московском Доме Союзов.

Политик сообщил коллегам, что в январе-феврале КПРФ проведет мощный форум и утвердить программу. Также они сформируют правительство национальных интересов и народного доверия, после чего пойдут на выборы.

"Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы",

— добавил Зюганов

Помимо него на открытии конференции также выступили бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, депутат ЗакСа Владимирской области Максим Шевченко, бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко и другие.

Видео: YouTube /