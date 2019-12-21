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Зюганов не исключил досрочных выборов президента России

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Полномочия действующего главы государства заканчиваются в 2024 году.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что не исключает проведения в России досрочных президентских выборов. Об этом он сказал однопартийцам во время конференции коммунистов, которая прошла 21 декабря в московском Доме Союзов.

Политик сообщил коллегам, что в январе-феврале КПРФ проведет мощный форум и утвердить программу. Также они сформируют правительство национальных интересов и народного доверия, после чего пойдут на выборы.

"Я не исключаю, что могут быть и досрочные президентские выборы",
— добавил Зюганов

Помимо него на открытии конференции также выступили бывший кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин, депутат ЗакСа Владимирской области  Максим Шевченко,  бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко и другие. 

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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