Французская актриса Фанни Ардан приедет на "Послание к человеку"

Звезда прибудет в Северную столицу ради презентации документальной картины.

Организаторы фестиваля "Послание к человеку" привезут в Санкт-Петербург актрису Фанни Ардан. Французская знаменитость станет одним из специальных гостей мероприятия. Артистка примет участие в российской презентации документальной киноленты режиссера Тома Вольфа.

Увидеть француженку можно будет с 15 по 22 сентября. Звезда не только станет представлять фильм "Мария До Каллас", но и пройдет по ковровой дорожке на церемонии закрытия фестиваля.

Напомним, что Фанни Ардан снималась в таких фильмах как "Париж, я люблю тебя", "Соседка", "Каллас навсегда" и других.

Фото: кино-театр.ру