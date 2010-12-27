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Французская актриса Фанни Ардан приедет на "Послание к человеку"
Сегодня, 12:16
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lesjasap
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Французская актриса Фанни Ардан приедет на "Послание к человеку"

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Звезда прибудет в Северную столицу ради презентации документальной картины.

Организаторы фестиваля "Послание к человеку" привезут в Санкт-Петербург актрису Фанни Ардан. Французская знаменитость станет одним из специальных гостей мероприятия. Артистка примет участие в российской презентации документальной киноленты режиссера Тома Вольфа.

Увидеть француженку можно будет с 15 по 22 сентября. Звезда не только станет представлять фильм "Мария До Каллас", но и пройдет по ковровой дорожке на церемонии закрытия фестиваля.

Напомним, что Фанни Ардан снималась в таких фильмах как "Париж, я люблю тебя", "Соседка", "Каллас навсегда" и других.

Фото: кино-театр.ру

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Категории: Новости СПб Картина дня Лента новостей Культура

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