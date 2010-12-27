Главный эрмитажный часовщик прочитает лекцию в Омске

В Омске проходят Дни Эрмитажа.

В Омске проходят Дни Эрмитажа. В связи с этим из Петербурга в город приедет руководитель лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов Михаил Гурьев. На его лекцию каждый желающий сможет прийти бесплатно. Об этом сообщают городские СМИ Омска.

Во вторник, 30 октября, в два часа дня петербургский часовщик в Музее Врубеля Врубеля в рамках мастер-класса "Реставрация предметов прикладного искусства из металла (в том числе из золоченой бронзы)" даст лекцию по теме "Реставрация часов в Государственном Эрмитаже".

В Эрмитаже находится 50 работающих часов, в том числе уникальный экспонат – часы "Павлин" XVIII века. В 2010 году за их восстановление и за реставрацию башенных часов "Большой Штрассер" Зимнего дворца Гурьев и его помощники получили Государственную премию Российской Федерации.

Ранее на Piter.TV: В Аполлоновском зале Эрмитажа покажут блюдо из коллекции Аль-Тани.

Фото: Омский музей имени М.А. Врубеля/ ВК