Змея выползла к подъезду московской многоэтажки и попала на видео

Очевидцы показали незваного гостя в российской столице.

на территории российской столицы змея выползла прямо к подъезду московской многоэтажки. Инцидент попал на запись с камеры мобильного устройства одного из местных жителей. Ролик опубликован в социальной сети "Вконтакте" в группе "Даниловский и Донской М125". В кадре показано, как крупный уж выползает на дорожку, которая ведет к подъезду здания. Далее змея приняла решение развернуться и уползти в траву.

На Дубининской у подъезда змея сегодня встречала.... автор записи

Один из пользователей соцсети отметил, что в видео может быть представлена действительно не змея, а уж, которых очень много на территории Битцевского леса, а также на Большой Тульской улице прошлым летом. Еще один юзер счел ситуацию ужасной, так как незваный гость может случайно пробраться в жилую квартиру. Он посчитал, что в этом случае москвичи почувствуют себя австралийцами.

Ранее сообщалось, что змеи укусили двух человек в Подмосковье.

Петербуржцам рассказали, что делать если укусила змея.

Фото и видео: Вконтакте / Даниловский и Донской М125