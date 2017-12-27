Должник по алиментам зашел в магазин и оказался в тюрьме

Петербуржца в магазине узнал судебный пристав.

Житель Санкт-Петербурга узнал насколько тесен город, когда дважды встретился с сотрудниками из службы судебных приставов. В результате этого должник по алиментам провел новогодние праздники в изоляции.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, 38-лений местный житель не платил алименты своей дочери уже 10 лет. В результате этого долг вырос до миллиона рублей. Отмечается, что ранее принимаемые меры воздействия на мужчину эффекта не произвели.

По факту отклонения от налогов в отношении петербуржца было заведено два уголовных дела и 3 месяца в колонии-поселении в качестве административного наказания. После этого должника объявили в розыск.

В ведомстве отметили, что выйти на след алиментщика помог случай. Судебный пристав отправился в продуктовый магазин и узнал в одном из покупателей злостного должника. В районном отделе судебных приставов должнику вручили администравный протокол и доставили в суд.

Как оказалось, Судья тоже узнала "беглеца" по прошлым уголовным делам и приговорила его к 10 суткам в изоляторе временного содержания ГУ МВД.

8 января петербуржец вышел на свободу. Он заявил, что устроился на работу и будет выплачивать долг.