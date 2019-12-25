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Зимние травмы: трехлетний ребенок сломал голень, скатившись с горки на Краснопутиловской
Сегодня, 10:29
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Зимние травмы: трехлетний ребенок сломал голень, скатившись с горки на Краснопутиловской

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Мальчика отправили домой после оказания медпомощи.

Накануне вечером, 27 декабря, в Детскую городскую больницу №5 доставили 3-летнего ребенка, который часом ранее катался на горке. Об этом стало известно Piter.tv.

Оказалось, что ребенок скатился с горки на детской площадке у дома на Краснопутиловской улице, а после этого у него появилась боль в голени. Доставив сына в больницу, родители услышали, что у мальчика закрытый перелом костей левой голени. 

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Трехлетняя девочка отравилась таблеткой от тараканов на Северном проспекте.

Фото: Piter.tv

Теги: катание на горке, ребенок сломал голень, сломал ногу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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