Зимние травмы: трехлетний ребенок сломал голень, скатившись с горки на Краснопутиловской

Мальчика отправили домой после оказания медпомощи.

Накануне вечером, 27 декабря, в Детскую городскую больницу №5 доставили 3-летнего ребенка, который часом ранее катался на горке. Об этом стало известно Piter.tv.

Оказалось, что ребенок скатился с горки на детской площадке у дома на Краснопутиловской улице, а после этого у него появилась боль в голени. Доставив сына в больницу, родители услышали, что у мальчика закрытый перелом костей левой голени.

После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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Фото: Piter.tv