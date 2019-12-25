Журналистам организовали экскурсию в Мариинский театр в честь юбилея

Сотрудники СМИ смогли посмотреть интересные моменты, связанные с монтажом декораций.

Мариинский театр отмечает свое 240-летие, и в честь этого события была организована экскурсия для журналистов по исторической сцене. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Один из самых интересных моментов – это процесс монтажа декораций. Монтировщики тщательно закрепляют декорации на завязках, чтобы они не свалились во время спектакля. Также было рассказано о том, что завязки являются ключевым элементом в оформлении любого спектакля.

Журналистам был показан Головинский зал, где отшиваются тысячи завязок и расписываются мягкие декорации. Это огромное помещение находится на 7 этаже, прямо над сценой и тщательно спрятано от глаз зрителей. Доставляют новые декорации на сцену с помощью потайного люка.

Мариинский театр продолжает сохранять и продвигать лучшие традиции оперного и балетного искусства, а также открывать новые яркие имена. На этом празднике театр получил множество поздравлений и благодарностей от своих поклонников.

Ранее сообщалось, что Мариинскому театру исполняется 240 лет.

Фото: Piter.TV