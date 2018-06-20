Животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев в прошлом году

Специалисты выяснили статистику по пострадавшим от укусов собак за 2018 год.

За 2018 год собаки покусали около десяти тысяч петербуржцев. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по региону. Специалисты надзорного ведомства уточнили, что причиной травм становится неправильный выгул животных и добавили, что в результате укусов ни один пострадавший не заразился бешенством.

Случаи заболевания людей и животных бешенством на территории Санкт-Петербурга не регистрировались более 40 лет отмечают сотрудники Роспотребнадзора

Отметим, что эксперты из приютов утверждают, что в Петербурге следует ужесточить нормы разведения и содержания собак, тогда бездомных питомцев станет в разы меньше. Директор приюта "Поводог" рассказала, что около 70 процентов "беспризорников" - то бывшие домашние животные.

Ранее Piter.tv писал о том, что у 22-летней беременной почтальонки украли 80 тысяч на Ушаковской набережной.

Фото: Piter.tv