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Животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев в прошлом году
Сегодня, 14:00
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lesjasap

Животные покусали почти 10 тысяч петербуржцев в прошлом году

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Специалисты выяснили статистику по пострадавшим от укусов собак за 2018 год.

За 2018 год собаки покусали около десяти тысяч петербуржцев. Об этом сообщает Gazeta.Spb со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по региону. Специалисты надзорного ведомства уточнили, что причиной травм становится неправильный выгул животных и добавили, что в результате укусов ни один пострадавший не заразился бешенством.

Случаи заболевания людей и животных бешенством на территории Санкт-Петербурга не регистрировались более 40 лет

отмечают сотрудники Роспотребнадзора

Отметим, что эксперты из приютов утверждают, что в Петербурге следует ужесточить нормы разведения и содержания собак, тогда бездомных питомцев станет в разы меньше. Директор приюта "Поводог" рассказала, что около 70 процентов "беспризорников"  - то бывшие домашние животные.

Ранее Piter.tv писал о том, что у 22-летней беременной почтальонки украли 80 тысяч на Ушаковской набережной.

Фото: Piter.tv

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Теги: выгул собак, домашние питомцы, приюты для животных, роспотребнадзор, укусы животных бешенство
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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