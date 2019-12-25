Жителям Петербурга дали советы для эффективной дистанционной работы

Стоит задуматься про организацию рабочего места и связь с коллегами.

В воскресенье, 22 марта, стало известно, что пресс-служба сайта "Работы.ру" подготовила для петербуржцев несколько советов эффективности для тех, кто работает дома из-за самоизоляции.

В первую очередь стоит не забывать про планирование. Из-за того что работа и отдых смешиваются, можно легко потерять счет времени и не успеть сделать самое важное.

Также нужно задуматься над организацией своего рабочего места. Правильная обстановка хорошо помогает настроиться ну нужны ритм. Работать лежа, например, крайне не эффективно.

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса, рекомендует работать в хорошо освещенном помещении, а также исключить отвлекающие факторы (телевизор или радио).

Не стоит забывать про общение с коллегами. Понимание того, чем занят каждый из сотрудников помогает лучше организовать работу.

Ранее мы писали, что "Сбербанк" и Okko запустили проект для досуга людей на карантине.

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