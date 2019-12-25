Жители 27 домов на проспекте Просвещения получили отопление

Работы по подключению зданий к теплоснабжению окончены.

В квартиры 27 домов на проспекте Просвещения вернулось тепло, сообщили в ГУП "ТЭК" в четверг, 3 декабря.

Все работы по подключению зданий к теплоснабжению в Выборгском районе окончены. Отмечается, что специалисты закончили работы к семи часам вечера – на 14 часов раньше запланированного срока. Ненадежный участок магистрального трубопровода обнаружили тем же утром. В ведомстве уточнили, что данный участок является стратегически значимым для всего района, именно от него зависит теплоснабжение Парнаса (903 жилых дома).

Рабочие заменили участок трубы.

Ранее мы писали, что реконструкция теплосети на Руставели завершилась с опережением на год.

Фото: Piter.TV