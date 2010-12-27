Жителя Тосненского района подозревают в изнасиловании дочери

Также подозревается и старший сын.

Вчера, 31 июля, в правоохранительные органы Тосненского района Ленобласти обратилась женщина с заявлением о совершении сексуального насилия в отношении ее 7-летней крестницы. Об этом сообщает Следком Ленинградской области.

По предварительным данным, с июня 2017 по июнь 2018 года в поселке Радофинниково мужчина совершал сексуальное насилие над своей маленькой дочерью. Она же в силу возраста не понимала характер совершаемых с нею действий. Также было установлено, что такие же действия с ней совершал и ее 16-летний брат.

39-летний мужчина уже и раньше привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, мать девочки лишена родительских прав. Оба подозреваемых сейчас задержаны и в их отношении заведено уголовное дело, расследование продолжается.

В начале июля мы сообщали о том, что во Всеволожском районе перед судом предстанет мужчина, изнасиловавший несовершеннолетнюю.

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