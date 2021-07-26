Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению за убийство четырех человек

Мужчина убил трех несовершеннолетних и женщину.

Жителя Орловской области приговорили к пожизненному заключению за убийство троих детей и взрослой жительницы страны. Мужчина признан виновным по решению областного суда. В правоохранительных органах уточнили, что также фигурант расследования признан виновным в преступлении, совершенном против половой неприкосновенности несовершеннолетних граждан.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительном учреждении особого режима. Приговор не вступил в законную силу. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Напомним, что в регионе с 18 июня 2021 года велись поиски девочки, которая пропала в селе Казарь. В середине сентября тело жертвы было обнаружено на территории подвального помещения в многоквартирном доме, в котором проживала семья погибшей. Схрон находился на глубине двух метров. Позже сотрудники полиции нашли подозреваемого - им оказался сосед. Спустя некоторое время стало известно о его причастности к убийству 11-летнего мальчика, произошедшем в 2005 году в том же селе. Мужчина рассказал, что повел ребенка за грибами, после чего совершил преступление и задушил мальчика. Останки мальчика обнаружены спустя 16 лет после его исчезновения. Уточним, что в апреле 2000 года обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности в отношении шестилетнего мальчика, затем - задушил пострадавшего. В сентябре 2003 года он также изнасиловал и убил 32-летнюю женщину.

В Перми вынесен приговор Тимуру Бекмансурову в виде пожизненного срока заключения.

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