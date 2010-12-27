Жителя Кронштадта заподозрили в сексуальном насилии над 11-летним пасынком

Злоумышленник впервые заинтересовался ребенком, когда мальчику было семь лет.

В Кронштадтском районе Петербурга местная жительница обратилась с заявлением в полиции о растлении несовершеннолетнего. Жертвой преступника стал ребенок петербурженки. Обвинение было выдвинуто в адрес отчима мальчика.

По словам матери пострадавшего, над ним регулярно совершали сексуальное насилие в собственной квартире. В настоящее время жертве 11 лет. Домогательства начались в 2014 году и продолжались до 2016 года. Впервые отимм напал на ребенка, когда тому было семь лет.

В Настоящее время сотрудники Следственного комитета проверяют предоставленную. информацию. Уголовное дело еще не возбуждено.

Фото: Piter.tv