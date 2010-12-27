На Советском проспекте мать оставила без присмотра младенцев-близнецов

Ранее женщина уже попадала в поле зрения органов опеки.

В Петербурге мать оставила 3,5-месячных близняшек одних в квартире. Теперь ей грозит лишение родительских прав. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге.

О брошенных детях в полицию 6 июня сообщила соседка женщины. По предварительной информации, мать детей ушла к знакомой выпивать. Прибывшие в квартиру на Советском проспекте правоохранительные органы забрали нарушительницу в отделение, а детей передали в городскую больницу № 5. Медики сообщили, что дети в порядке, явных проблем со здоровьем у них нет.

Уточняется, что ранее женщина уже попадала в поле зрения органов опеки. Известно, что она больше месяца не забирала дочерей из больницы после их рождения.

Фото: Piter.TV