Девушка отметила, что во время самоизоляции ей приходится платить за аренду двух помещений в торговых центрах и зарплату своим подчиненным.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что петербурженка обмотала тело сигнальной лентой и призвала открыть салоны красоты. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел 27 мая на набережной Невы напротив Смольного. Девушка обмоталась в ограничительную ленту, который во время мер по борьбе с пандемией коронавируса завесили все детские площадки. В руках у петербурженки плакат с надписью "Откройте салоны красоты".

По словам предпринимательницы, во время самоизоляции и запрета на деятельность салона ей приходится платить за аренду двух помещений в торговых центрах и зарплату своим подчиненным. Каждый месяц на это требуется более 150 тысяч рублей.

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Фото:фонтанка