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Власти Петербурга оценили ситуацию с безработицей
Сегодня, 10:32
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IRINA_CHALKINA

Власти Петербурга оценили ситуацию с безработицей

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Уровень безработицы сейчас составляет около 2,5%.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что власти Петербурга оценили ситуацию с безработицей. Об этом в программе "Новый взгляд" рассказал градоначальник Александр Беглов.

Согласно последним данным, уровень безработицы в Петербурге составляет около 2,5%. При этом до пандемии самый низкий показатель зафиксирован на 1,4%. Беглов отметил, что для тех, кто потерял работу во время самоизоляции,  есть места в сфере благоустройства и уборки города. По его мнению, такие меры могут обеспечить работой около 3-х тысяч безработных.

Беглов отметил, что "на первый взгляд, работа не настолько престижная, но это заработок для тех, кто в трудной ситуации".

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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