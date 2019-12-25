Уровень безработицы сейчас составляет около 2,5%.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что власти Петербурга оценили ситуацию с безработицей. Об этом в программе "Новый взгляд" рассказал градоначальник Александр Беглов.

Согласно последним данным, уровень безработицы в Петербурге составляет около 2,5%. При этом до пандемии самый низкий показатель зафиксирован на 1,4%. Беглов отметил, что для тех, кто потерял работу во время самоизоляции, есть места в сфере благоустройства и уборки города. По его мнению, такие меры могут обеспечить работой около 3-х тысяч безработных.

Беглов отметил, что "на первый взгляд, работа не настолько престижная, но это заработок для тех, кто в трудной ситуации".

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса.

Фото:pixabay