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За последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса
Сегодня, 10:06
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IRINA_CHALKINA

За последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса

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В России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 572 в 84 регионах.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Согласно данным, за последние сутки в Северной столице коронавирус унес жизнь 11 петербуржцев. По России умерли 232 человека.

Известно, что за 28 мая в России зафиксировали 8 572 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что 3380 (39,4%)  без клинических проявлений.

Ранее мы сообщали о том, что полиция города ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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