В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что за последние сутки в Петербурге выявили 369 новых случая коронавируса. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Согласно данным, за последние сутки в Северной столице коронавирус унес жизнь 11 петербуржцев. По России умерли 232 человека.
Известно, что за 28 мая в России зафиксировали 8 572 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Отмечается, что 3380 (39,4%) без клинических проявлений.
Ранее мы сообщали о том, что полиция города ответила депутатам на просьбу не штрафовать граждан за отсутствие маски.
Фото:Piter.TV
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