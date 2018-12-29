На проспекте Металлистов жилые дома временно остались без света

О ситуации рассказали свидетели событий в соцсетях.

В Красногвардейском районе Петербурга произошел незапланированный местными жителями блэкаут. По данным очевидцев, несколько жилых зданий по проспекту Металлистов лишились электричества. На данный момент информации о причинах происшествия нет. По предварительным сведениям, света нет в 40 домах.

Первые фотографии с места событий пользователи социальных сетей стали публиковать вечером 9 января. Известно, что на данный момент коммунальные службы занимаются ликвидацией данной проблемы.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб