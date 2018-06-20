Жители нашли свалку с гниющими продуктами у ЖК "Чистое небо"

Жители Приморского района думают, как избавиться от несанкционированной свалки.

В Приморском районе Петербурга местные жители зафиксировали незаконную свалку. Они записали на видео горы мусора. Очевидцы рассказывают, что от территории распространяется невообразимая вонь. Среди мусора и бытовых отходов замечены гниющие продукты.

Это не передать словами!!! Вонь, горы мусора, гниющие продукты!!!! Это реальный ужас! комментирует ситуацию петербуржец

Известно, что неочищенная территория располагается около жилого комплекса "Чистое небо".

Фото и видео: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб