Жители исторической части Выборга лишились водоснабжения

Проблемы с подачей воды произошли в результате аварии трубопровода, расположенного на улице Титова.

Двенадцать жилых многоквартирных зданий, а также один социальный объект в историческом районе города Выборга лишились подачи воды.. Об этом информирует пресс-служба "Леноблводоканала".

Проблемы с водоснабжением произошли в результате аварии трубопровода, расположенного на улице Титова, сегодня, 13 февраля, в 13:00.

Около часа дня в среду, 13 февраля, случилась авария трубопровода по улице Титова, в связи с чем без воды остались жители 12 домов по улицам: Крепостная, Титова, Выборгская, Сторожевая башня. Также вода перестала поступать в один социальный объект. пресс-служба "Леноблводоканала"

На месте работает бригада ремонтников. Подачу воды обещают возобновить уже завтра, 14 февраля, в период с двенадцати до часу ночи.