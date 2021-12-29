Жители двух районов Петербурга остались на ночь без отопления

Жильцы жаловались на остывшие батареи и отсутствие горячей воды.

В Петербурге жители Центрального и Выборгского районов остались в ночь с 29 на 30 января без отопления. Об этом пишет "Комсомольская Правда – Петербург".

По информации издания, на трубопроводе по улице Исполкомской случилась авария. Жильцы одного из домов пожаловались на остывшие батареи и отсутствие горячей воды. Работу по устранению неполадок осложнило наличие большого количества коммуникаций в районе проблемного участки. Рабочим пришлось производить земельные работы вручную.

В пресс-службе компании "Теплосети Петербурга" отметили, что от аварии пострадали только жильцы дома на Исполкомской, однако, пишет "КП", жители десяти домов Центрального района также указали на холодные батареи.

На проблему также пожаловались жители Выборгского района. В зону аварии попали около 60 домов.

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