Исторический дом на Васильевском острове разрушается от стройки нового ЖК

Жители дома №46 на 13 линии В.О. жалуются на шум, пыль и вибрацию от соседней стройки

Работы на участке по адресу 13 линия В.О., 50 не заканчиваются с 2004 года: сначала здесь строили гостиницу, теперь – новый жилой комплекс. За это время в близлежащем здании появились трещины, с потолка сыплется штукатурка. Жители боятся, что их дом развалится или его признают аварийным.

Получилось как-то закрыть эти трещины обоями, но здание продолжает разрушаться. Печально, что не соблюдается закон о тишине. Ремонтные бригады начинают делать свою работу порядка 7-8 часов утра, даже в выходные дни. Денис, местный житель

Жители дома неоднократно обращались в Стройтехнадзор с просьбой проверить качество работы застройщика. На запрос граждан пришёл один ответ: застройщику OOO "Винтеко" выдано разрешение на строительство, значит все его действия законны. По словам активистов, компания обещала устанавливать свайный шпунт методом статического вдавливания – без вреда для грунта, на деле все иначе.

13 мая была встреча с жителями дома и застройщиком. Тогда представитель застройщика Регина Игоревна обещала нам, что на стройке вообще не будет использован такой аппарат, как гидромолот, что в зоне нашего жилого дома гидромолот даже не будет подтаскиваться. Борис, местный житель

Стройка влияет не только на местных жителей, но и на работу детской больницы и родильного дома. Чтобы защитить детей и пожилых активисты предлагают установить экран, который задерживает летящую пыль и подавляет шум.

Хотелось бы, чтобы они по-честному рассказали, как у них все будет сделано. Потому что на одном плане сделан выезд из подземного гаража в наш двор, это вообще ад какой-то. Поэтому уже сейчас люди стали задумываться на тем, чтобы создать ТСЖ и взять в аренду эти территории двора. Наталья, местный житель

Пока застройщик не реагирует на жалобы, жители вынуждены жить при 30-градусной жаре с закрытыми окнами, чтобы не слышать гидромолота и не дышать пылью.

Жилой дом №46 на 13 линии Васильевского острова построен в 1934 году в стиле сталинский неоклассицизм. В нем жили ученые и офицеры Военно-морской академии.

Видео, фото: Piter TV, из архива героев