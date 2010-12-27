Жители Выборгского района приняли участие в дружеской встрече "Жизнь в сказке"

Встреча была приурочена к ряду событий по программе "Соединим наши сердца".

В минувший вторник, 6 ноября, в МБОУ "Рощинская СОШ" прошла праздничная встреча "Жизнь в сказке". Участниками мероприятия стали дети-инвалиды и дети с ОВЗ из Выборга, п. Первомайска и п. Рощино. Встреча была приурочена к ряду событий по программе "Соединим наши сердца". Об этом сообщает официальный портал МО "Рощинское городское поселение".

Во время проведения мероприятия ребята смогли прогуляться по Линдуловской роще, принять участие в экскурсии по школьному музею "Диалог культур", а также ознакомились с выставкой "Васнецовы в Рощино" и стали участниками интерактивной игры "Слышу, вижу, играю".

Завершился праздничный вечер торжественным чаепитием.

На протяжение всего мероприятия активную помощь оказывали активисты РДШ МБОУ "Рощинская СОШ": Тарасова Арина, Турецкий Сергей, Берлович Михаил, Султанова Амалия,Голощапова Мария, Содиков Ортик.

Источник: официальный портал МО "Рощинское городское поселение"