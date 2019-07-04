За ходом работ будут следить старшие по дому, депутаты и специалисты администрации.

В Выборге продолжается кампания по благоустройству придомовых территорий. В древнем городе она проходит активнее, чем во всех остальных районах Ленинградской области. Всего в этом году должны благоустроить 18 дворов. До этого за 2 года в Выборге проходили аналогичные работы в 30 дворах.

Жители Выборга смогут проконтролировать работы по благоустройству придомовых территорий. Контроль качества материалов и работ будет проверен дважды. До приёмки работ администрацией будет заказана экспертиза. Сама процедура приёмки работ пройдёт с обязательным участием жителей, технадзора, депутатов и администрации.

Будет создана комиссия по каждому двору, в которую войдут старший по дому, депутат по округу и подрядчик, а также представители от отдела благоустройства при администрации. Это упростит дальнейшие работы, меньше будет непонятных вопросов, потому что всегда они возникают в таких ситуациях. Главное, что все делается для жителей, это благое дело, и они смогут проконтролировать его и высказать свое мнение. Михаил Макаров, депутат МО "Город Выборг"

Накануне подрядчиков собрали в администрации для решения организационных вопросов. Строителей предупредили о сроках выполнения работ - их нужно завершить до 15 августа. В противном случае подрядчиков ждут штрафные санкции. В администрации отметили, что работы по приемке также будут вестись с участием жителей дворов.

По состоянию на 4 июля на некоторых объектах работы уже начались, на других начнутся в ближайшее время. Среди работ - установка детских площадок и тренажеров, расширение парковок, озеленение и многое другое.

Видео: Piter.TV

