Жители Выборга получат социальную добавку к бюджету

В сферу здравоохранения инвестировано более 1,1 млрд. рублей.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился выделить дополнительные средства на выкуп школ и детских садов в районах интенсивной жилой застройки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Дополнительные доходы, полученные бюджетом Ленинградской области в 2018 году, позволили направить средства на решение важных социальных вопросов. По итогам девяти месяцев показатель собственных доходов региона увеличился на 21,9% к расчетному, рост в 10,4% составили безвозмездные поступления из федерального бюджета. Таким образом, полностью покрыт первоначальный дефицит областного бюджета.

Умеренно-консервативная политика, реализуемая финансовым блоком администрации, позволяет нам последовательно увеличивать социальные расходы и выполнять все взятые на себя обязательства. Системная работа по увеличению доходов бюджета обеспечивает его стабильность и сегодня, и в перспективе. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

До конца 2018 года вместо четырех планируемых детских садов область выкупит у застройщиков еще семь садиков и одну школу в районах новостроек Всеволожского района. На эти цели дополнительно будет направлено 1,7 млрд рублей. Таким образом за год в новостройках будет введено в строй рекордное количество объектов образования: 11 садов и две школы.

Кроме того, дополнительные средства будут направлены на ремонт учреждений профессионального образования (100 млн. рублей), реновацию школ (18 млн. рублей), укрепление материально-технической базы областных образовательных учреждений (13,7 млн. рублей).

Областной бюджет также увеличит расходы в сфере социальной защиты населения: на 145 млн. рублей увеличены социальные выплаты ветеранам труда, жертвам политических репрессий труженикам тыла и детям Великой Отечественной войны.

В сферу здравоохранения дополнительно направлено более 1,1 млрд. рублей на обеспечение лекарственными препаратами, вакцинами, оборудованием медицинских учреждений региона.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти