Жители Васильевского острова поделились видео перебоев с электричеством

В самом центре исторического района произошел "блэкаут".

В редакцию Piter.tv поступило видео от местных жителей, запечатлевшее отсутствие электричества в момент работ по его возвращению.

Ранее стало известно, что послужило причиной для отключения электричества на Васильевском острове 7 июня. Как сообщили Piter.tv в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, в здании подстанции, расположенной в Кировском районе, произошел пожар. Огонь трансформатора в здании трансформаторной подстанции "Волхов-Южная" охватил площадь в три квадратных метра.

Происшествие случилось в первом часу дня. Как уточнили в МЧС, проводятся работы по переключению абонентов на резервную схему электроснабжения. В зону отключения попали 75 домов в Василеостровском районе.

Видео: Piter.TV