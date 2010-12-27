В Сосновом Бору спасали дрейфующую на льдине собаку

Спасательная операция заняла три часа.

Днем 21 марта в городе Сосновый Бор Ленинградской области осуществлялась спасательная операция черного пса, который дрейфовал на льдине. Животное заметили на белом снегу местные жители.

Животное заметили у пирса рядом с кораблем. Пес бегал в разные стороны и пытался самостоятельно вызволить себя из ловушки. Клич в социальных сетях подала руководитель организации "Котопес" Василиса Рыжикова. Она же, впоследствии, при помощи неравнодушных жителей устроила спасательную операцию. Девушка спустилась на матрасах на лед по доскам и подманила животное.

Отмечается, что спасение собаки заняло 3 часа. Сейчас пес в безопасности и хорошо себя чувствует.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в пензенском зоопарке для белого медведя сделали снежную горку.

Фото: ВКонтакте / Мой Сосновый Бор