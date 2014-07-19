Жители Северной столицы собрали более 200 тонн гуманитарной помощи для пострадавших регионов

Порядка 180-ти тонн гуманитарного груза уже было отправлено в Курскую область.

С августа текущего года по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова петербуржцами было собрано болл 200 тонн гуманитарного груза в виде предметов первой необходимости для жителей приграничных регионов. Это вода, предметы личной гигиены, мелкая бытовая техника, постельное белье и долгохранящиеся продукты, – сообщают в пресс-службе Правительства Северной столицы.

Петербург – город с большой душой. Петербуржцы проявили добросердечие и отзывчивость, собирая гуманитарную помощь, принимая детей из приграничных областей. Мы и дальше будем делать все возможное, чтобы поддержать наших сограждан. Сегодня особенно важно чувствовать дружеское плечо. Только вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Сообщается, что порядка 180-ти тонн гуманитарной помощи уже было отправлено жителям Курской области. Сортировать и грузить для отправки собранный груз помогали представители НКО, студенты, сотрудники госучреждений и органов власти. Более 100 добровольцев присоединилось к этому процессу; сегодня в "Невской ратуше" волонтерам вручили благодарности за проделанную работу.

В пресс-службе Смольного также отметили, что сбор гуманитарной помощи для приграничных регионов продолжается, а в Центре международных гуманитарных связей всегда рады новым помощникам.

Ранее мы сообщали, что еще 35 школьников приехали сегодня в Петербург на обучение из Курской области.

Фото: Правительство Санкт-Петербурга