Жители Всеволожской улицы пожаловались на сливы бетонных отходов у домов

Жители Всеволожской улицы Красногвардейского района пожаловались на наглого водителя бетономешалки, который сливал стройматериал прямо возле домов. О возмутительном поведении мужчины петербуржцы рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам местных жителей, хозяин бетономешалки зачастил к ним с ночными визитами, во время которых выливал содержимое бочки прямо на улицу. Затем мужчина "совсем обнаглел" и решил устроить "бетонный бассейн" днём.
Видимо, если мы живём на окраине, то можно завалить нас мусором",
- прокомментировали действия мужчины петербуржцы.
В ответ на это местные жители перекрыли ему дорогу и выгнали. Позднее его вновь заметили у приюта Ильинка. Фотографию автомобиля возмущенные граждане выложили в сеть.
Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 )