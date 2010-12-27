Жители Всеволожской улицы пожаловались на сливы бетонных отходов у домов

Сначала неизвестный "гадил" ночью, а затем и вовсе приехал днем.

Жители Всеволожской улицы Красногвардейского района пожаловались на наглого водителя бетономешалки, который сливал стройматериал прямо возле домов. О возмутительном поведении мужчины петербуржцы рассказали в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам местных жителей, хозяин бетономешалки зачастил к ним с ночными визитами, во время которых выливал содержимое бочки прямо на улицу. Затем мужчина "совсем обнаглел" и решил устроить "бетонный бассейн" днём.

Видимо, если мы живём на окраине, то можно завалить нас мусором",

- прокомментировали действия мужчины петербуржцы.

В ответ на это местные жители перекрыли ему дорогу и выгнали. Позднее его вновь заметили у приюта Ильинка. Фотографию автомобиля возмущенные граждане выложили в сеть.

Фото: ВК/ Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург