Предприятия Петербурга и Ленобласти поборются за премию "АиФ-City. Статус"

Жителей Петербурга приглашают выбрать лучшие компании региона на премии АиФ.

В Петербурге и Ленинградской области продолжается прием заявок на премию "АиФ-City. Статус". Компании могут подать документы до вечера 31 октября. Об этом сообщает spb.aif.ru.

Проект стартовал в 2022 году и отмечает предприятия, которые пользуются доверием жителей региона. Лауреатов выбирают по итогам народного голосования.

В этом году премия включает номинации "Строительство/недвижимость", "Медицина", "Финансовые услуги", "Отель года", "Бренд года", "Промышленные предприятия", "Ресторан года", "Работодатель года" и "Юбилей на 5". Также организаторы предусмотрели еще одну секретную номинацию.

С 1 по 3 ноября оргкомитет сформирует короткий список участников. Голосование за финалистов пройдет с 4 по 15 ноября включительно.

Победителей объявят 26 ноября на торжественной церемонии награждения.

Фото: Роман Каргаполов / spb.aif.ru