Жители Мурино встретят Новый 2018 год с оптимизмом

Жильцы домов 7 и 7 корпус 2 по улице Новой оказались в центре коммунального скандала. Собственники до сих пор не подозревают, что новый 2016 год в доме на полторы тысячи квартир, они могли встретить без тепла и света. Не догадываются жители и о том, как ежемесячно из их карманов пропадали 900 000 рублей. Даже причины шумного скандала с визитом полицейского спецназа в офис управляющей компании для многих все еще остаются загадкой. Этим и пользуются мошенники.

Дома на Новой – не первый опыт в истории “эффективного управления” от «АйСи». Схема отработана: выбрав объект, компания приступает к просветительской работе на доме. Жителям рассказывают, что пришла пора взять управление домом в свои руки и непременно выбрать «АйСи» в качестве управляющей компании. При поддержке «АйСи» и заинтересованных участников инициативной группы проводятся общие собрания собственников, о которых знают единицы из числа жильцов. Сначала на этих очень немногочисленных встречах выбираются советы домов, а затем на повестку выносится вопрос об изменении способа управления МКД и заключении нового договора управления. Естественно, с «АйСи». Затем, не дожидаясь признания протокола собрания уполномоченным органом – Комитетом государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области (ГЖИ ЛО) — а также завершения предусмотренных законом процедур (внесения соответствующих изменений в реестр лицензий Ленинградской области), новоявленные управленцы силой занимают помещения и приступают к работе. Так было и на Новой. Суды двух инстанций признали: собрания, на которых принимались решения о смете “ЖЭС №4” на “АйСи”, – незаконны, а органы правопорядка усмотрели в захвате общедомовых помещений в ЖК «Новое Мурино» признаки самоуправства с применением насилия. Это часть 2 статьи 330 Уголовного Кодекса.

Недоумение у жителей вызывало и то, что новая управляющая компания, не стеснялась взымать плату за коммунальные услуги, не имея договоров с ресурсоснабжающими организациями, которые, в свою очередь, просто не имели права перезаключать договор с компанией «АйСи», невнесённой в реестр лицензий комитета жилищного надзора и контроля Ленинградской области. По той же причине РСО не могли расторгнуть договор с ЖЭС 4, которая в реестре была и имела все необходимые договора с жилищно-строительным кооперативом «ЦДС-Мурино», созданным для строительства и последующего управления многоквартирными домами на Новой. Таким образом захватчики, взимали плату за электричество и тепло и водоснабжение, но платить поставщикам ресурсов просто не могли. Кроме того, по закону, ответственность за состояние дома, по-прежнему, несла управляющая компания «ЖЭС4».

Стоит заметить, что оставаться на объекте надолго для коммунальных пиратов дело не выгодное. Ведь управление домом – это ежедневное решение проблем, конца которым не бывает. От вывоза мусора и уборки территорий до устранения неисправностей и даже аварий, которые неминуемо будут, если за зданием правильно не следить. В этом случае, работа управляющей компании, оказывается совсем не такой прибыльной, а платить по счетам не в интересах захватчиков.

Не смотря на решения судов и юридическую легитимность, физически вернуться к управлению домом компании «ЖЭС-4» удалось только когда полицейские пришли изымать документы по уголовному делу о самоуправстве из диспетчерской занявшей помещения управляющей компании «АйСи».