Жители Ленобласти смогут узаконить подключения к сетям водоснабжения

Акция "Водная амнистия" для физических лиц продлится до 30 июня 2019 года. В течение этого времени собственники жилых домов, которые нелегально пользуются услугами водоснабжения и водоотведения, могут легализовать свои врезки без штрафов и взысканий.

С 15 апреля жители Ленинградской области могут узаконить подключения к сетям водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Акция "Водная амнистия" для физических лиц продлится до 30 июня 2019 года. В течение этого времени собственники жилых домов, которые нелегально пользуются услугами водоснабжения и водоотведения, могут легализовать свои врезки без штрафов и взысканий. Чтобы воспользоваться этой возможностью, достаточно обратиться в районное производственное управление ГУП "Леноблводоканал" (адреса на официальном сайте), либо в Центральный офис предприятия (Санкт-Петербург, пр. Металлистов, д. 7).

По окончании "Водной амнистии" (с 1 июля 2019 года) областной водоканал начнет общую проверку всех абонентов и подключений к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения. В случае выявления незаконных врезок потребитель будет отключен без предупреждения. За незаконное пользование системами водоснабжения и (или) водоотведения будет начислена плата за три года. Отключение и повторное подключение будут проводиться ГУП "Леноблводоканал" за счет потребителя.

Источник: пресс-служба региона