Жители Ленобласти смогут купить древесину для отопления и строительства по дешёвке

Для заключение договора купли-продажи необходимо подать заявление в лесничество.

Жители Ленинградской области имеют возможности приобрести древесину для отопления и строительства по фиксированным ставкам и упрощенной процедуре.

Для заключение договора купли-продажи необходимо подать заявление в лесничество. Если ближайший лесной участок передан в аренду, то жителям будут предложены ближайшие свободные участки.

Процедура получения леса проходит без обязательного проведения лесного аукциона и не дает права продажи заготовленной древесины.

Нормативы заготовки гражданами ликвидной древесины для собственных нужд в Ленинградской области составляют ежегодно до 15 куб.м дров для отопления, раз в пять лет до 15 куб.м для строительства и ремонта хозяйственных построек, раз в десять лет до 50 м3 для ремонта и до 150 м3 для строительства жилых домов и до 150 м3для ремонта домов, пострадавших от пожаров и стихийных бедствий.

Источник: lenobl.ru