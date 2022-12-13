Жители Ленобласти хранят на банковских вкладах почти 225 млрд рублей

В итоге, за год банковские накопления жителей региона выросли почти на 9%.

Объем банковских депозитов жителей Ленобласти достиг 224,5 млрд рублей по данным на 1 февраля 2023 года. Это на 18 млрд больше, чем в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

Во втором полугодии 2022 года ленинградцы перестали снимать деньги со счетов и вернулись к сберегательной модели поведения. В итоге, за год банковские накопления жителей региона выросли почти на 9%. Активнее всего вклады росли в декабре прошлого года. По сравнению с ноябрем сумма депозитов увеличилась на 5,7%.

Фото: piter.tv

