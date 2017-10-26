Жители Ленинградской области увидели в небе северное сияние

Северное сияние запечатлели на фото около Ладожского озера

В ночь на 26 октября в небе над Ленинградской областью жители увидели северное сияние.

Редкое небесное явление запечатлели недалеко от памятника "Разорванное кольцо" около Ладожского озера, вдоль Дороги Жизни.

Как сообщает автор фото, сияние можно было наблюдать с 00:00 до 1:00

Ранее такое явление можно было наблюдать в Ленобласти 14 и 15 октября. Стоит отметить, что в Финляндии в проекте находятся четыре отеля, из которых можно будет полюбоваться переливами света в ночном небе.

Фото: Катя Стрельникова, YouTube