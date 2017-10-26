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Жители Ленинградской области увидели в небе северное сияние

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Северное сияние запечатлели на фото около Ладожского озера

В ночь на 26 октября в небе над Ленинградской областью жители увидели северное сияние.

Жители Ленинградской области увидели в небе северное сияние

Редкое небесное явление запечатлели недалеко от памятника "Разорванное кольцо" около Ладожского озера, вдоль Дороги Жизни.

Как сообщает автор фото, сияние можно было наблюдать с 00:00 до 1:00

Жители Ленинградской области увидели в небе северное сияние

Ранее такое явление можно было наблюдать в Ленобласти 14 и 15 октября. Стоит отметить, что в Финляндии в проекте находятся четыре отеля, из которых можно будет полюбоваться переливами света в ночном небе.

Фото: Катя Стрельникова, YouTube

 

Теги: ленобласть , новости спб , природа
Категории: Картина дня Новости СПб

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