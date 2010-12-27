Жители Кронштадта временно остались без света

Сегодня жители Кронштадта сообщили в социальных сетях о наступлении "черной пятницы". В городе отключили свет, но совсем ненадолго.
Информация об этом появилась около 17 часов. Местные жители стали призывать водителей быть внимательными на дорогах в условиях "темнота".
За электроснабжение в городе отвечает АО "Оборонэнерго". Оказалось, что на предприятии переключали сети, из-за чего временно произошло отключение света. На данный момент все работает в штатном режиме.
Накануне во тьму погрузился квартал в Приморском районе Петербурга.
Фото: pixabay.com
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