Жители Кронштадта беспокоятся, что идея соединить полицейские отделы негативно отразится на безопасности

Планируется объединить отделы полиции Кронштадтского и Курортного районов.

Новость о том, что отделы полиции Кронштадтского и Курортного районов могут объединить появилась в прошлый четверг, 20 августа.

Редакция "Петербургского дневника" поговорила с руководителем штаба регионального движения "Бессмертный полк России" в Петербурге и жителем Кронштадта Андреем Краснобаевым. Мужчина отметил, что жители острова Котлин гордятся самым низким уровнем преступности среди районов города. Однако, по мнению кронштадтца, в случае, если с улиц острова уйдут полицейские, дети и старшее поколение первыми попадут под удар преступности. Поэтому от имени полка жители обратятся в ГУ МВД и попросят не убирать отдел полиции из Кронштадта.

Официального подтверждения или опровержения информации о слиянии двух отделов пока не было.

Директор охранной компании Сергей Алексеев полагает, что ничего страшного в объединении нет: скорее всего два отдела будут работать на базе одного РУВД, могут сократить аппарат управления, но увеличить численность линейного состава, то есть участковых и оперуполномоченных.

Напомним, что за первую половину 2019 году в Кронштадте зафиксировали всего 199 преступление, то есть в среднем там совершается одно правонарушение в день, когда как, к примеру, в Невском районе за полгода фиксируют 2 тысячи преступлений.

Ранее мы писали, что два отдела петербургской полиции могут объединить.

Фото: Piter.TV