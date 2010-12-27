Жители Комарово устроили митинг из-за закрывшегося переезда

В поселке Комарово закрыли железнодорожный переезд. Реакция местных жителей не заставила себя ждать, показать свое недовольство они решили с помощью пикета.

В поселке Комарово закрылся железнодорожный переезд. Местным жителям это не понравилось и они решили устроить пикет. Об этом сообщает "Росбалт".



По словам местных жителей, теперь дорога от северной части поселка до Зеленогорска стала на 9 километров длиннее. Это стало серьезной преградой для скорой помощи и пожарных служб.



Из северной части Комарова остался единственный выезд — через узкую Привокзальную улицу. СМИ сообщают, что с местными жителями РЖД не советовалось перед принятием решения.



В управлении ОЖД рассказали, что переезд в Комарово закрыли через год после начала строительства развязки в Репино, так как приказ Минтранса предписывает закрыть все железнодорожные переезды, находящиеся на расстоянии менее 5 км от путепроводов.



В результате проверки РЖД выяснилось, что из-за закрытия переезда путь "скорой помощи" и пожарных машин увеличился на 4 минуты. По данным СМИ, замеры с помощью "Яндекс.Навигатора" показали увеличение пути на 8-9 минут. Цены на такси из Зеленогорска выросли на 50 рублей.