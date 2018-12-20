Жители Центрального района совершили восхождение на самый большой сугроб

Ранее был объявлен поиск на самый высокий сугроб. Найденный сугроб назвали "Пик Рублевского".

Активисты Петербурга высказали свое недовольство темпами уборки города путем восхождения на "Пик Рублевского" - так назвали самый высокий сугроб в Центральном районе.

Видео, на котором запечатлена акция, разместили в группе "Центральный район за комфортную среду обитания" 26 января.

По словам активистов, нашедший лучший сугроб получит в награду его уборку — и, видимо, именно этим и занялись общественники, когда закончили снимать ролик.

Справка: Владимир Рублевский — председатель комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, комитетом управляет уже 4 года с октября 2014 года.

Видео: ВКонтакте/Центральный район за комфортную среду обитания