Также с 16 до 24 декабря 2021 года будет работать конкурсная комиссия. Призовой фонд победителям – 200 тысяч рублей.

Жителей Выборга приглашают выбрать лучшее новогоднее оформление. Проголосовать за любой понравившийся объект, расположенный в черте города, можно:

- через онлайн-форму;

- в комментариях к посту ВКонтакте.

Администрацией Выборгского района руководителям организаций и предприятий направлены письма с рекомендацией до 15 декабря украсить свои объекты – в соответствии с Правилами благоустройства.

Участники – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг, розничной торговли и общественного питания.

Конкурсная комиссия будет работать с 16 до 24 декабря 2021 года. Призовой фонд победителям – 200 тысяч рублей.

Выборгские предприниматели уже подали первые заявки на лучшее художественно-световое оформление объектов потребительского рынка к Новому году. Победителей ждут подарочные сертификаты, которые они смогут потратить на оформление фасадов зданий, витрин, входных зон и прилегающих к ним территорий. специалисты комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО