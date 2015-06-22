Жителей Выборга приглашают выбрать лучшее новогоднее оформление. Проголосовать за любой понравившийся объект, расположенный в черте города, можно:
- через онлайн-форму;
- в комментариях к посту ВКонтакте.
Администрацией Выборгского района руководителям организаций и предприятий направлены письма с рекомендацией до 15 декабря украсить свои объекты – в соответствии с Правилами благоустройства.
Участники – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере услуг, розничной торговли и общественного питания.
Конкурсная комиссия будет работать с 16 до 24 декабря 2021 года. Призовой фонд победителям – 200 тысяч рублей.
Выборгские предприниматели уже подали первые заявки на лучшее художественно-световое оформление объектов потребительского рынка к Новому году. Победителей ждут подарочные сертификаты, которые они смогут потратить на оформление фасадов зданий, витрин, входных зон и прилегающих к ним территорий.
специалисты комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Прошу о помощи. Помогите, пожалуйста.
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.