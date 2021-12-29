Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают участвовать в конкурсе открыток к 23 февраля

Организаторы предлагают юным художникам нарисовать поздравительную открытку ко Дню Защитника Отечества.

Во вторник, 18 января, администрация Ленинградской области опубликовала приглашение на Всероссийский детский конкурс рисунков "Защитники Отечества", который запустили Музей Победы и "ЮНАРМИЯ". Молодым художникам из Петербурга и области предлагают нарисовать открытку к празднику.

Праздник День Защитника Отечества учредили 100 лет назад. Он несколько раз менял название, но главное оставалось: 23 февраля чествовали тех, кто в годы войны боролся с врагом за свободу и независимость нашей страны, кто в мирное время стоит на страже покоя и безопасности ее жителей.

Участникам предлагают создать поздравительные открытки, которые продолжат вековую историю этой памятной даты. Все рисунки в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Желающие смогут выбрать понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте. Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.

Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля, а итоги подведут 23 февраля. Подробности здесь.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти