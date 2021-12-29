Жителей Петербурга и Ленобласти приглашают участвовать в конкурсе открыток к 23 февраля

Во вторник, 18 января, администрация Ленинградской области опубликовала приглашение на Всероссийский детский конкурс рисунков "Защитники Отечества", который запустили Музей Победы и "ЮНАРМИЯ". Молодым художникам из Петербурга и области предлагают нарисовать открытку к празднику.
Праздник День Защитника Отечества учредили 100 лет назад. Он несколько раз менял название, но главное оставалось: 23 февраля чествовали тех, кто в годы войны боролся с врагом за свободу и независимость нашей страны, кто в мирное время стоит на страже покоя и безопасности ее жителей.
Участникам предлагают создать поздравительные открытки, которые продолжат вековую историю этой памятной даты. Все рисунки в онлайн-выставку Музея Победы и будут опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Желающие смогут выбрать понравившуюся открытку и отправить ее по электронной почте. Лучшие работы станут основой для лимитированной серии праздничных открыток.
Заявки на конкурс принимаются до 6 февраля, а итоги подведут 23 февраля. Подробности здесь.
Фото: пресс-служба администрации Ленобласти
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