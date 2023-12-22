Жителей Ленобласти напугал подозрительный чемодан

В нем нашли старые виниловые грампластинки.

Жителей Ленинградской области напугал подозрительный чемоданчик. Его нашли в деревне Пеники Ломоносовского района у ворот. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Сигнал о подозрительной находке поступил в среду, 31 января. На место случившегося прибыли силовики. Они проверили чемоданчик. Сотрудники группы разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии выяснили, что в перемотанном скотчем чемодане находятся старые виниловые грампластинки. Ничего опасного там не было.

Многих меломанов обрадовал бы такой ретро сюрприз, но чемоданчик вернули владельцу.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга