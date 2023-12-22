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Жителей Ленобласти напугал подозрительный чемодан
Сегодня, 15:34
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Жителей Ленобласти напугал подозрительный чемодан

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В нем нашли старые виниловые грампластинки.

Жителей Ленинградской области напугал подозрительный чемоданчик. Его нашли в деревне Пеники Ломоносовского района у ворот.  Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии. 

Сигнал о подозрительной находке поступил в среду, 31 января. На место случившегося прибыли силовики. Они проверили чемоданчик. Сотрудники группы разминирования ОМОН "Бастион" ГУ Росгвардии выяснили, что в перемотанном скотчем чемодане находятся старые виниловые грампластинки. Ничего опасного там не было. 

Многих меломанов  обрадовал бы такой ретро сюрприз, но чемоданчик вернули владельцу.

Ранее мы писали, что брокеры-мошенники предстанут перед судом за обман 74 петербуржцев, лишившихся 78 млн рублей.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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