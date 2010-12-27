Жительница Петербурга погасила долг прямо на прогулке

Петербурженка встретила на прогулке мобильную группу "Поток" и выплатила имеющуюся у нее задолженность.

Жительница Петербурга, прогуливаясь по Васильевскому острову, встретила мобильную группу судебных приставов "Поток", самостоятельно обратилась к служащим и попросила рассчитать имеющиеся у нее задолженности. Сообщило 10 октября Управление Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Исполнительное производство было возбуждено в отношении 41-летней петербурженки в одном из районных отделов УФССП. Женщина должна была выплатить в пользу кредитного учреждения более 560 тыс. рублей. Все это время гражданка частями погашала задолженность, также часть вычиталась из ее заработной платы.

Женщина сама обратилась к мобильной группе судебных приставов, с просьбой посчитать ее общую задолженность, которая составила в общей сложности около 100 тыс. рублей. Через час петербурженка вернулась с указанной суммой и полностью погасила долг.