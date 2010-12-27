Жительница Петербурга купила в магазине детский сок с плесенью

Фотографии покупательница разместила в соцсетях.

Петербурженка приобрела упаковку с детским соком в одном из супермаркетов и обнаружила в коробке сгусток из плесени. О случившемся она рассказала в социальных сетях в группе "Подслушано в Купчино.Фрунзенский район".

"Купила вчера сок детям в пятерке. Упаковка была не мятая, не вздутая, ничего не протекало, ничего не бультыхалось внутри. Взяли 4 штуки. Все нормальные, а один такой. Собираюсь писать на сайт производителя" - написала женщина.

В комментариях пользователи делились аналогичными случаями, разве что производитель был другой. Подписчики группы сошлись на мнении, что причиной произошедшего могли стать неправильные условия хранения.

Фото: ВКонтакте/Подслушано в Купчино | Фрунзенский район